法国向遭斩首教师致敬 马克宏宣示打击伊斯兰极端主义

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（法新社巴黎21日电） 法国政府今天将纪念遭极端分子斩首的历史教师帕第（Samuel Paty），他因在课堂上展示穆斯林先知的讽刺漫画而丧命，总统马克宏承诺加强打击伊斯兰极端主义。

47岁的帕第在巴黎郊区孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）一所中学任教，他16日在回家路上遭恐怖分子斩首。

警方已执行数十起搜捕行动，同时政府下令关闭一座清真寺半年，并计划瓦解一个支持巴勒斯坦民兵团体哈玛斯（Hamas）的组织。

马克宏（Emmanuel Macron）昨天视察巴黎郊区时说：「我们的公民同胞期望看到行动，（政府）会加强行动。」

马克宏今晚将出席在巴黎梭尔邦大学（Sorbonne University）举行的官方纪念仪式，追颁法国最高荣誉勋章「荣誉军团勋章」（Legion d'Honneur）给帕第；帕第的遗属及约400名宾客将在场见证。

帕第曾在讲授言论自由的课堂上，向学生展示伊斯兰先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的讽刺漫画，因而在网路受到大肆仇恨抨击。他展示的图片正是导致法国讽刺刊物「查理周刊」（Charlie Hebdo）办公室2015年初惨遭血腥恐攻的几幅漫画。

反恐法官今天审理帕第案，将有7名嫌疑人出庭，包括两名未成年人。另有9人昨晚获释。

杀害帕第的是来自车臣共和国、18岁的阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov），他行凶后很快就被警方击毙。

马克宏说，政府将瓦解名为「谢赫雅新共同体」（Cheikh Yassine Collective）的组织，因为这个支持哈玛斯的组织「直接涉入」帕第被杀害一案，今天的内阁会议会做出正式决定。

「谢赫雅新共同体」创始人是伊斯兰极端分子赛弗里维（Abdelhakim Sefrioui），他因上传侮辱帕第的影片到影音网站YouTube，已被警方拘留。

马克宏还从国际层面反制极端主义，他昨天与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通电话，要求蒲亭加强合作打击恐怖主义。

帕第被斩首，是自查理周刊血案于今年9月展开审判以来，第2起以替穆罕默德复仇为名发起的持刀攻击案。查理周刊因刊登讽刺穆罕默德的漫画而遭恐怖分子持枪滥射，造成12人死亡，包括讽刺漫画家。

此外，由于脸书（Facebook）出现许多针对帕第的愤怒抨击，此案也使得社群媒体的角色再度受到关注。帕第的教师同事们透过声明表示，他们非常担心社群网站的影响，这对教学工作来说是「不折不扣的折磨」。

法国政府已承诺新增刑事罪名，要惩处任何藉由在网路公开细节资讯、置他人于危境的人；法国部会首长昨天也与国内社群网站企业领袖讨论打击「网路伊斯兰主义」事宜。

© 2020 AFP