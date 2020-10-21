涉嫌游说美政府勿查一马弊案 川普前募款人认罪

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（法新社华盛顿20日电） 曾替美国总统川普募款的商人布洛迪今天认罪，坦承违法游说美国政府放弃对马来西亚「一马发展公司」（1MDB）贪污丑闻进行调查，并劝说美方驱逐流亡的中国异议富商郭文贵。

63岁的布洛迪（Elliott Broidy）据称曾同意收受数以百万计美元钜款以游说川普政府，于10月初被起诉，罪名是涉嫌密谋以秘密外国特工身分行动。

布洛迪曾任共和党全国委员会（Republican National Committee）全国财务副主席；更早之前，他在川普2016年竞选总统期间，是川普阵营的主要募款人之一。

根据起诉书，布洛迪于2017年被一名外国人招揽；起诉书未点明这名外国人身分，但一般认为是马来西亚籍金融家刘特佐（Low Taek Jho），布洛迪奉命向美国官员施压，要美方停止调查一马发展公司的丑闻。

一马发展公司丑闻涉及时任马来西亚首相纳吉（Najib Razak），马来西亚政府投资这家公司的资金中，有超过45亿美元被盗用，据称刘特佐是转移、藏匿赃款的关键人物。

布洛迪试图安排纳吉与川普于2017年9月一起打高尔夫，让纳吉有机会劝说川普终止美方对此案的调查。但布洛迪最终没能得逞，刘特佐也于2018年因挪用一马发展公司的数十亿美元而被起诉。

此外，2017年5月，刘特佐把布洛迪介绍给一名中国高阶安全官员，讨论中国政府希望美方驱逐流亡美国的郭文贵一事。

起诉书提到，布洛迪密集替中方游说白宫、司法部及执法机关，包括与川普接触，只是未直接讨论。

美国代理助理司法部长拉比特（Brian Rabbitt）在声明中表示：「从此案可看出，外国政府及重要人物如何藏身在具有政治影响力的代理人背后，试图在美国推动于己有利的议题。」

他还说：「这类行为对我们的国家安全构成严重威胁，破坏了我们民主的完整性。」

司法部表示，布洛迪面临最重5年有期徒刑，及没收刘特佐给他的660万美元游说费。

© 2020 AFP