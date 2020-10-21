疫情发烧 印度推出检测试纸一小时内有结果

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（法新社新德里21日电） 一种快速、便宜的2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测试纸，不久后将普及整个印度，印度是世界受灾最严重的国家之一，科学家希望这种试纸将有助于扭转疫情。

印度通报染疫总数超过750万人，仅次于美国，疫情已经从孟买等人口密集大城，蔓延到医疗服务有限的农村社区。

这款由印度研发的检测试纸「费鲁达」（Feluda），以印度着名系列小说中一名侦探命名。它就像是家庭验孕试纸，一个小时内就能得出结果。

研究者乐观认为，这种试纸低成本而且容易使用，有助于阻止病毒在贫穷和偏远地区蔓延。

新德里CSIR基因组和整合生物学研究所（IGIB）的科学家梅蒂（Souvik Maiti），是这种试纸的共同创造者。他说：「检测不需要任何复杂设备或训练有素的人力。」

「印度的许多偏远地区没有任何先进实验室...（这种试纸）将更容易推广，将有更大的渗透力。」

印度目前使用RT-PCR核酸检测方式确认是否染疫，非常精确，但需要先进的实验室设备。除此之外，也使用抗原检测，这种检测的成本有限，且只要几分钟就能得到结果，但准确性明显较低。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP