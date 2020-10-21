疫情持续延烧 美国1月以来超额死亡直逼30万

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（法新社华盛顿20日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）持续延烧，美国疾病管制暨预防中心（CDC）研究显示，境内1月底至今的死亡人数比往常多了近30万，其中2/3与疫情有关。

美国CDC提出的报告表示，2020年1月26日到10月3日期间，死亡人数比往年平均值要多出29万9028人，其中19万80081人（66%）肇因于2019冠状病毒疾病。

报告称，2020年这段期间，因心血管疾病（包括高血压、心脏病、中风）、阿兹海默症、失智症和呼吸系统疾病而死亡的人数全都有增加。

为提供参考，美国CDC列出2020年每周死亡人数，以便与2015到2019年平均单周死亡人数做比较。

以年龄来看，超额死亡人数最多的是75岁到84岁民众，达9万4646人；升幅最大的是25岁到44岁成年人，达26.5%；25岁以下民众超额死亡数反而下滑2%。

以族裔来看，拉丁美洲裔、亚裔与非裔今年死亡人数跟往年比较起来都大为增加，增幅依序为53.6%、36.6%以及32.9%。而对于白人来说，今年死亡人数也较2015-2019平均值上升11.9%。

报告指称，上述死亡个案中，部分归类可能有误，实际死因其实是2019冠状病毒疾病；而另一部分则可能与「医疗的管道、利用受阻」有关。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪数据显示，截至今天为止，美国2019冠状病毒疾病死亡人数已破22万人。

© 2020 AFP