研究：去年近50万婴儿因空气污染夭折

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（法新社华盛顿21日电） 「2020年全球空气状况报告」指出，2019年空气污染导致47.6万新生儿夭折，最严重的是印度以及撒哈拉沙漠以南的非洲地区，其中将近2/3是由炊事燃料释放的有毒气体造成。

美国健康影响研究所（HEI）和健康计量评估研究中心（IHME）的「全球疾病负担研究」计画（The Global Burden of Disease Study）共同提出的这项报告估计，超过11.6万名印度婴儿在出生第一个月死于空气污染，而在撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa），相关婴儿死亡人数为23.6万。

研究人员写道，这份报告根据的是越来越多证据表明，母亲在怀孕期间接触污染空气，会增加婴儿出生时体重过轻或早产的风险。

这些情况与严重的并发症有关，已经成为导致这两地区大部分新生儿死亡案例的重要原因。

这项新的分析报告估计了这些新生婴儿死于环境与家庭空污的比例。

健康影响研究所所长葛林鲍（Dan Greenbaum）说明：「婴儿的健康对每个社会的未来而言都至关重要，最新的证据显示，在南亚和撒哈拉以南非洲出生的婴儿面临的风险尤其高。」

他又说：「虽然家庭仰赖劣质燃料的情况已缓慢并稳定减少，但这些燃料导致的空气污染仍然是造成这些幼婴死亡的关键因素。」

整体而言，这项研究报告指出，2019年空气污染导致全球670万人死亡，是仅次于高血压、吸菸和饮食风险的第四大死因。

研究人员又说，虽然2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）肆虐造成重大的社会及个人代价，但「世上许多国家都出现了久违的蔚蓝天空和满天星辰」，即便这种情况为时短暂。

「尽管如此，干净的蓝天还是提醒人们，空气污染究竟剥夺了什么。」

© 2020 AFP