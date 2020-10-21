美国大选倒数两周 川普宾州造势拜登待家乡

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统大选将于11月3日举行，在关键的电视辩论登场前，现任总统川普今天仍拚命跑竞选，支持率领先的民主党候选人拜登多数时间没有公开露面，两人的竞选策略差异不言自明。

74岁的川普前往兵家必争的宾夕法尼亚州参加另一场造势，77岁的拜登则待在家乡德拉瓦州，美国大选进入倒数阶段，民调领先的拜登看似从容不迫。

无论怎么说，很少人跑竞选可以拚得过川普。川普感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）一周前才康复，现在已经找回以往精力，天天在全美跑透透，有时一天甚至可以办两场造势。

他最新一场集会在宾州伊利（Erie）举行。伊利曾是民主党铁票仓，但川普在2016年拿下这个选区，象徵他成功拉到白人劳工阶级的选票，这些选民以前长期死忠支持民主党，拜登如今将试图重新掳获他们的心。

美国大选倒数14天，川普在造势活动传达的讯息可归成两种，一种是激起选民乐观情绪，告诉他们COVID-19疫情实际上已经结束，另一种是抹黑拜登、指控他贪腐，川普今天还说，他想要求司法部长在选前展开调查。

不过，川普的妻子梅兰妮亚（Melania Trump）突然在最后一刻喊卡，取消陪同川普前往宾州造势的计画，发言人称梅兰妮亚染疫后一直「咳个不停」，凸显川普有多难摆脱COVID-19危机这个话题。

如果梅兰妮亚能够现身，将是一年多来首度在造势场合与川普同台亮相，可能有助拉抬女性选民对川普的低迷支持度。

前几周，川普选情陷入艰难处境，又因染疫住院3晚，连任希望看似渺茫，他相信自己现在已重振雄风，迈入选前的冲刺阶段，尽管民调显示没有多少人支持他的说法。

川普在「福斯与朋友」（Fox & Friends）晨间新闻节目上说，「局势瞬息万变」，声称他阵营所做的民调显示拜登正在「内爆」。

然而，他们22日出席最后一场电视辩论时，便可以感受到真实状况。

川普与拜登9月举行第一场辩论时，两人互相插嘴抢话，场面一片混乱，主持人这次会在候选人不该发言时关掉麦克风，以防止干扰对手发言、试图维持辩论秩序。

这次，拜登肯定会攻击川普的防疫纪录。川普经常声称疫情即将结束，但全美已有约22万人染疫病故，且疫情将卷土重来而非逐渐消失。

至于川普则已表明将紧咬拜登之子韩特（Hunter Biden）在乌克兰与中国居中牵线，帮人安排与时任欧巴马副手的拜登会面。

川普今天加强炮火，要求司法部长巴尔（Bill Barr）在「选前」调查他的「犯罪」对手。他告诉福斯新闻频道（Fox News），拜登因为这些指控「躲起来了」。

川普本身也面临多项指控，包括性侵与贪腐等，他也是第一个在遭到弹劾后竞选连任的总统。

然而，他2016年之所以会赢得大选，部分是因为他成功在最后一刻让选民质疑对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）的正直性。

这次他故技重施，参加川普造势的群众甚至改编当时反希拉蕊的口号，高喊把拜登「关起来」。（译者：张晓雯/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP