美大选电视辩论将登场 拜登民调领先川普宾州造势

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统大选倒数两周，在关键的电视辩论登场前，现任总统川普今天仍拚命跑竞选，支持率领先的民主党候选人拜登多数时间没有公开露面。

74岁的川普前往兵家必争的宾夕法尼亚州参加另一场造势，77岁的拜登则待在家乡德拉瓦州，美国大选进入倒数阶段，民调领先的拜登看似从容不迫。

无论怎么说，很少人跑竞选可以拚得过川普。川普感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）一周前才康复，现在已经找回以往精力，天天在全美跑透透，有时一天甚至可以办两场造势。

他最新一场集会在宾州伊利（Erie）举行。伊利曾是民主党铁票仓，但川普在2016年拿下这个选区，象徵他成功拉到白人劳工阶级的选票，这些选民以前长期死忠支持民主党，拜登如今将试图重新掳获他们的心。

美国大选倒数14天，川普在造势活动传达的讯息可归成两种，一种是激起选民乐观情绪，告诉他们COVID-19疫情实际上已经结束，另一种是抹黑拜登、指控他贪腐，川普今天还说，他想要求司法部长在选前展开调查。

不过，川普的妻子梅兰妮亚（Melania Trump）突然在最后一刻喊卡，取消陪同川普前往宾州造势的计画，发言人称梅兰妮亚染疫后一直「咳个不停」，凸显川普有多难摆脱COVID-19危机这个话题。

如果梅兰妮亚能够现身，将是一年多来首度在造势场合与川普同台亮相，可能有助拉抬女性选民对川普的低迷支持度。

© 2020 AFP