美防长：拟强化与志同道合民主国家盟谊

(法新社华盛顿20日电) 美国国防部长艾斯培今天公布「同盟与合作关系发展方针」,拟藉由军售巩固美国与部分「志同道合民主国家」的联盟关系,以竭力遏止中国与俄罗斯的全球影响力。

艾斯培(Mark Esper)虽然没有具体指出是那些志同道合的民主国家,不过他说,已采取措施以松绑出口「重要」武器系统的限制与尽快核可,并且将运用「同盟与合作关系发展方针」(Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP)发掘军售的良机及保护美国市场。

他举出最近松绑出口战场无人机的限制为例。这是美国可能卖给台湾与阿拉伯联合大公国的军备。

艾斯培说,国防部将有系统监控管理美国和伙伴国家的关系,目的是为了寻求协调军事合作的方法及推动美国军售。

他表示:「美国的盟友与伙伴网路给了我们让对手无法匹敌的不对称优势。」他说这个网路是「以国际规范为基础的秩序的支柱」,而「中国与俄罗斯的盟友合起来大概还不到10个」。

艾斯培指出,中国藉由胁迫和财务陷阱与像是缅甸、柬埔寨与寮国等弱势国家结盟,而国家越小需求越多,来自中国的压力就更沉重。

他说,他已访问马尔他、蒙古、帛琉等国以建立防卫关系,美国也计划在东欧有更强的防卫力量,包括在波兰驻军。

中国外交部发言人赵立坚在北京答覆记者时回应,艾斯培的这项宣布是个「战略误判」,意图把中国形塑为「对手」。

不过,艾斯培是在美国总统大选前两周公布这项倡议,若11月3日川普败选,艾斯培可能在明年1月被撤换。

