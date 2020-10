越南中部洪灾肆虐 至少111死20余失踪

广告 继续浏览后续

(法新社河内21日电) 另个风暴即将于周末来袭之际,越南当局今天表示,越南中部因连续数周的洪患与土石流灾情,造成至少111人死亡及20多人失踪。

红十字会与红新月会国际联合会(International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies)指出,大约17万8000户民宅被洪水淹没,救灾人员正竭力要把食物与饮用水运送给孤立无援的受困灾民。

红十字会与红新月会国际联合会说,越南中部地区的道路、基础设施、农作物也被洪水严重损毁,并警告未来数周成千上万民众亟需安置与救助。

越南红十字会会长阮氏春秋(Nguyen Thi Xuan Thu)表示,这次洪水是「数十年来我们所见过的若干最严重洪灾」。

救灾部门表示,至少111人死亡,疏散将近20万人,死者中有22名士兵因18日在滨海广治省(Quang Tri)被土石流淹没,而一支搜救队的13名队员试图抢救受困于水力电厂的工人也不幸丧命。

搜救队目前仍尽力搜寻15名遭土石流侵袭的失踪电厂工人。

虽然部分地区的洪水已开始消退,但国营媒体发布的照片显示,中部地区的村庄仍一片汪洋,广平省(Quang Binh)境内一家医院严重淹水,病床泡在水里。

因目前位在南海的轻台沙德尔(Saudel)即将来袭,预估本周末越南中部将降下更多雨量。

每逢6月至11月的雨季,越南常遭逢恶劣天候重创,而中部沿海省分是受创最严重地区。

此外,越南邻国柬埔寨最近几周也因严重水患受创,柬埔寨总理洪森(Hun Sen)表示,死亡人数今天增至34人,受波及民众超过40万人。

