越南中部洪灾肆虐 至少111死20余失踪

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（法新社河内21日电） 另个风暴即将于周末来袭之际，越南当局今天表示，越南中部因连续数周的洪患与土石流灾情，造成至少111人死亡及20多人失踪。

红十字会与红新月会国际联合会（International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies）指出，大约17万8000户民宅被洪水淹没，救灾人员正竭力要把食物与饮用水运送给孤立无援的受困灾民。

红十字会与红新月会国际联合会说，越南中部地区的道路、基础设施、农作物也被洪水严重损毁，并警告未来数周成千上万民众亟需安置与救助。

越南红十字会会长阮氏春秋（Nguyen Thi Xuan Thu）表示，这次洪水是「数十年来我们所见过的若干最严重洪灾」。

救灾部门表示，至少111人死亡，疏散将近20万人，死者中有22名士兵因18日在滨海广治省（Quang Tri）被土石流淹没，而一支搜救队的13名队员试图抢救受困于水力电厂的工人也不幸丧命。

搜救队目前仍尽力搜寻15名遭土石流侵袭的失踪电厂工人。

虽然部分地区的洪水已开始消退，但国营媒体发布的照片显示，中部地区的村庄仍一片汪洋，广平省（Quang Binh）境内一家医院严重淹水，病床泡在水里。

因目前位在南海的轻台沙德尔（Saudel）即将来袭，预估本周末越南中部将降下更多雨量。

每逢6月至11月的雨季，越南常遭逢恶劣天候重创，而中部沿海省分是受创最严重地区。

此外，越南邻国柬埔寨最近几周也因严重水患受创，柬埔寨总理洪森（Hun Sen）表示，死亡人数今天增至34人，受波及民众超过40万人。

© 2020 AFP