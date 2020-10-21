釜山国际电影节开幕 疫情中仍维持放映电影传统

广告 继续浏览后续

（法新社釜山21日电） 亚洲最大电影节釜山国际电影节（BIFF）今天在疫情中登场，规模虽受2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情影响大幅缩减，但仍保留现场放映电影作品的传统。

向来星光熠熠的釜山电影节每年都会吸引许多来自亚洲或其他地区的电影业者及明星造访这座港口城市，参与为期十天的严格评审及商业交易。

今年因疫情实施严格的防疫规定，让主办单位不得不取消开幕典礼、红毯、会后派对及其他户外粉丝活动。但在许多国际影展因疫情改为线上举行，坎城影展甚至直接取消的状况下，釜山电影节能举行还算好，而且维持少数现场放映电影场次。

釜山电影节计画负责人南东哲（译音）告诉法新社：「我们尽了最大的努力，在遵守防疫规定下提供最不可或缺的要素。我们认为电影节最重要的就是在电影院看电影。」

釜山电影节今年规划播放约190部电影，与往年的300多部相比大幅减少，每部电影也只放映一次，不像往年有多个场次供选择，整体放映数与往年相比大减约8成。

主办单位也规划约45场公开放映座谈会，受限于入境须隔离2周的规定，现场只会有韩国电影界人士及演员与会，少数外籍来宾将在线上参与。

评审会议、记者会、相关论坛等多数活动，也都改为线上举行。

今年适逢釜山电影节25周年，韩国导演奉俊昊执导的「寄生上流」年初还在第92届奥斯卡勇夺最佳影片奖等4项大奖，韩国崇实网路大学教授比契尔瓦斯（Jason Bechervaise）告诉法新社，若不是现在的状况，今年电影节势必会因寄生上流更受瞩目。（译者：廖禹扬/核稿：林治平）

© 2020 AFP