NBA快艇聘泰隆鲁 取代瑞佛斯成新教头

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶20日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇今天正式宣布，由泰隆．鲁（Tyronn Lue）取代先前被开除的瑞佛斯（Doc Rivers），成为球队总教练。

媒体5天前就放出风声，说泰隆．鲁与快艇即将敲定一份为期5年的复数年合约，如今正式定案。

泰隆．鲁之前是瑞佛斯的副手，在快艇担任首席助理教练。今年季后赛，快艇在次轮浪掷3比1优势、遭丹佛金块逆转，瑞佛斯也于9月29日丢了饭碗。

43岁的泰隆．鲁过去当过克里夫兰骑士总教练，2016年率领詹姆斯（LeBron James）等人在总冠军赛从1比3落后情况下连赢3场，逆转击败声势如日中天的金州勇士，拿下总冠军。泰隆．鲁掌骑士兵符4季，留下128胜83败的成绩。

快艇篮球营运总监法兰克（Lawrence Frank）说：「球队在彻底搜寻、并和多名了不起候选人谈过之后，发现最佳人选已经在球队之中。泰隆．鲁掌舵之下，将在这个组织留下独一无二的印记，并把球队推向新高。」

泰隆．鲁补充说：「我们得努力成为冠军，我们有足够的动机、工具、后援能走到那一步，我很期待能开始这一切。」

在雷纳德（Kawhi Leonard）、乔治（Paul George）联手带领下，快艇本季取得49胜23负战绩，位居西区第2种子。季后赛首轮以4比2击败达拉斯独行侠，次轮面对金块，快艇在系列赛最后3场比赛都一度以两位数领先，终场却都吞败，无缘晋级。

© 2020 AFP