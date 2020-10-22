全球新冠肺炎确诊逾4130万例 染疫病故逾113万

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（法新社巴黎22日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间22日11时（台湾22日晚间7时），全球至少113万3136人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累计至少4130万4020例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2829万4600人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球21日通报新增6509人病殁、46万2751起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（990死）、印度（702死）与巴西（566死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计22万2220人病故、833万8387例确诊，至少332万3354人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万5403人丧生、529万8772例确诊）、印度（11万6616人丧生、770万6949例确诊）、墨西哥（8万7415人丧生、86万7559例确诊）及英国（4万4158人丧生、78万9229例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有103人染疫丧命；其次依序为比利时（91人）、西班牙（74人）和玻利维亚（73人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计38万5650死、1068万8408例确诊；欧洲累计25万6298死、804万6430例确诊；美国和加拿大共计23万2043死、854万3944例确诊。

亚洲共计16万2843死、994万7579例确诊；中东地区共计5万4819死、236万7282例确诊；非洲共计4万473死、167万6712例确诊；大洋洲共计1010死、3万3674例确诊。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

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