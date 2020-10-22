川普、拜登阵营各派律师大军 涌入佛州监票

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（法新社迈阿密22日电） 美国总统大选将至，佛罗里达州提前投票的选民人数创新高。有鉴于此，总统川普和竞选对手拜登的阵营合计已派出数百名律师和志工前往州内各地投票所监票，确保选票计算确实。

由于佛州过往曾有数次选举结果争议，导致需重新计票甚至法院诉讼；加上外界担忧，这次有COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和投票所可能发生暴力冲突搅局，因此佛州今年选情格外紧张。

代表共和党的川普和民主党籍候选人拜登（Joe Biden），目前在佛州支持率几乎势均力敌。两人若要赢得11月3日的总统大选，必须在全国拿下270张选举人票，其中佛州占了关键的29张。

支持共和党的43岁巴西裔选民毕凯（Cristiano Piquet）带着国旗前往迈阿密一处投票所提前投票。他说：「我们不能相信那些民主党人。」

毕凯向法新社解释，他为何选择提前投票而非邮寄投票：「他们（民主党人）邪恶透顶，什么事都干得出来。所以我想确保自己的一票算数。」

这正是律师普拉纳斯（Juan Carlos Planas）想要防范的疑虑。他是佛州南部人口稠密的迈阿密戴德郡（Miami-Dade County）已注册的1421名监票员之一。

普拉纳斯曾担任佛州众议院共和党议员，也有过数次监票经验，今年则是替民主党监票。

他告诉法新社：「美国大选从未出现任何可信的舞弊事例。...这里真的没出现任何类型的舞弊，更别提大规模舞弊。没有就是没有。」（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP