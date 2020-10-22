接掌鹈鹕新教头 大范甘迪点头

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（法新社华盛顿21日电） 曾在美国职篮NBA执教12年的电视球评大范甘迪（Stan Van Gundy）今天表示，他已答应接下纽奥良鹈鹕队总教练一职。

61岁的大范甘迪取代执教鹈鹕5季、但已在今年8月遭开除的前教头詹特瑞（Alvin Gentry）；大范甘迪的胞弟小范甘迪（Jeff Van Gundy）在转任电视球评生涯前也是NBA教练。

大范甘迪在推特（Twitter）发文说：「我很高兴能加入才华洋溢的纽奥良鹈鹕队。能与这些球员共事是我的荣幸...我等不及要和他们谈谈并开始带兵。」

大范甘迪曾在2003年至2005年12月担任热火教头，在2005年球季开打仅缴出11胜10败的成绩后请辞，临时接替他的莱里（Pat Riley）当年率热火扭转干坤，一举摘下总冠军。

大范甘迪2007年接掌执教奥兰多魔术，带球队闯进2009年总冠军战，然而2011和2012连续止步季后赛首轮，让魔术终止大范甘迪5年的执教。

2014年大范甘迪又转为执教底特律活塞，但活塞在他带领的4个球季里3次打不进季后赛，2018年5月再遭球团解雇。

选进超级新秀威廉森（Zion Williamson）的鹈鹕上季战绩30胜42败。上季刚开始时因威廉森膝伤缺阵44场，鹈鹕一度是惨澹的6胜22败，甚至苦吞13连败。

鹈鹕开始让先发年轻化，把阵中头号球星戴维斯（Anthony Davis）交易至洛杉矶湖人后，又拿到好几个日后的选秀权。

大范甘迪带兵以强硬防守策略着称，他NBA教头生涯总成绩为523胜384败。

© 2020 AFP