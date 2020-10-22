欧巴马为拜登站台造势 斥责川普处理疫情不当

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（法新社费城21日电） 前美国总统欧巴马今天首度为他执政时代的副总统拜登站台造势，欧巴马表示美国「无法承受」川普再留在白宫4年时间，并痛批他处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情不当。

法新社报导，欧巴马今天先在费城一个非裔社区组织者的圆桌会议上指出：「疫情大流行对任何一位总统而言都相当棘手，百年以来从未见过这种事情发生。但是执政当局的无能程度与错误资讯惊人，如果我们有做到基本的作为，就不会有这么多人染疫枉死。 」

欧巴马说：「我们无法再承受4年时间。」「我们陷于深渊中。」

欧巴马在民主党党内初选阶段一直维持中立，直到拜登获得民主党提名为总统候选人后，他才表态全力支持。

59岁的欧巴马也在宾州最大城市费城的棒球场外围举行开车前来听讲的造势活动；尽管选前民调领先，但欧巴马请求拜登的支持者不要「自满」，他援引川普2016年出人意表胜选前的民调误差提出警告。

他说：「我们不能自满。我不在乎民调。」

「上次也有一大堆民调。这没有用；因为一大堆人待在家里，既懒得出门又自满。但这次不行，这次选举不行这样。」

欧巴马为拜登在宾州站台造势之际，川普将前往北卡罗来纳州拉票，这是11月3日总统选举的另一关键州。

根据美国奎尼匹克大学（Quinnipiac University）今天公布民调显示，拜登在宾州目前以51%-43%领先川普。川普2016年总统大选在宾州仅以微差险胜。

川普在全国民调和另一项奎尼匹克大学民调中都落后拜登。

今天公布的民调还显示，川普和拜登在德州以47%-47%难分轩轾，4年前川普在德州以9个百分点取胜。德州选民自1976年支持卡特（Jimmy Carter）以来，民主党总统候选人即未再德州取胜过。

77岁的拜登今天行程未安排在公开活动中露面，这已是连续3天如此，这让74岁的川普直指这位民主党对手「躲起来」。

但拜登阵营表示，他是在准备明天与川普在田纳西州纳希维尔（Nashville）第2次、也就是最后一次的选举辩论。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2020 AFP