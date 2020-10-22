法国教师遭斩首 当局举行追思仪式

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（法新社巴黎21日电） 法国今天晚间举行教师帕第（Samuel Paty）的官方追思仪式，感念他因讲授言论自由竟遭恐怖分子杀害。总统马克宏发言时称帕第为共和国的体现与英雄。

为纪念因在课堂中谈论并展示伊斯兰先知的讽刺漫画，遭恐怖分子当街斩首的历史教师帕第，法国政府今晚在巴黎梭尔邦大学（Sorbonne University）举行官方纪念仪式。。

马克宏（Emmanuel Macron）也在家属的见证下，追颁法国最高荣誉勋章「荣誉军团勋章」（Legion d’Honneur）给帕第。

马克宏致词时首先强调对抗政治与极端伊斯兰主义的决心，但他表示今晚焦点不是恐怖主义以及他们的攻击如何让人民更加团结。他说：「今晚，我想谈谈帕第。他被杀害，因为他决定要教导学生如何成为公民，如何承担义务与自由。」

「帕第读过可兰经，也对穆斯林文明充满兴趣。不，帕第不是敌人。他被杀害，只因为他体现了共和国与自由。他被杀害是因为伊斯兰主义想要我们的未来，但有了像帕第这样的英雄，他们永远也不可能得到」。

马克宏接着把对象转为所有教师，他说：「老师们，我们将捍卫你们所坚持的自由。即使其他人退却，我们不会放弃讽刺画、图画…我们要提醒学子，唯有终结仇恨与暴力，并尊重他人，方能获得自由。」

检方今天稍早召开记者会，公布攻击案的初步调查结果。

总共有16人被押至看守所，9人获释，剩下7人中有两名国中生。两名学生涉嫌收受嫌犯的金钱，协助指认被害人，嫌犯还表示要找到这名老师，不仅要求向先知道歉，还要羞辱他与揍他。这两名收受钱财的未成年人目前以「协助进行恐怖攻击」罪名查办。

检察官表示事件源头在于女学生家长赫尼那（Brahim Chnina），他们发现赫尼那在上传抱怨帕第「侮辱」先知的影片后，与嫌犯有数次接触。

值得注意的是，检方也发现这名女学生对帕第的指控是假的，女学生被赶出教室是因为行为不良，和帕第教导言论自由的课程毫无关联，而且帕第在上这名女学生班级的课时，女学生其实因病缺席。

另外还有两名歹徒的朋友，由于涉嫌陪同购买砍刀与枪枝被羁押。

© 2020 AFP