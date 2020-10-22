美国佛州选民收到恐吓电邮 强逼挺川普

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（法新社迈阿密21日电） 美国佛罗里达州当局今天开始调查登记为民主党员的选民收到要他们把票投给共和党籍现任总统川普的恐吓电邮一案。

这些电邮据称来自名为「骄傲男孩」（Proud Boys）的极右翼武装民兵组织，内容如出一辙，但都是个别指名寄给收件人。

电邮内容提到：「我们握有你全部的资料。你目前登记为民主党员，我们已取得进入整个投票基础系统的权限，所以我们知道。你要在大选日投给川普，不然我们会来找你…我们会知道你投给谁。」

佛州当局正与联邦调查局、佛州选务官员合作调查此案。

专门追踪仇恨团体的美国人权组织「南方反贫穷法律中心」（SPLC）形容，「骄傲男孩」是出了名的厌女、恐伊斯兰的白人民族主义仇恨团体。

「骄傲男孩」领袖之一泰瑞欧（Enrique Tarrio）今天接受「华盛顿邮报」（The Washington Post）访问时说，「骄傲男孩」和这些电邮没半点关系。泰瑞欧同时也是「拉丁美洲裔挺川普」（Latinos for Trump）组织在佛州分支的负责人。

共和党发言人稍早表示，「拉丁美洲裔挺川普」不隶属于共和党，「骄傲男孩」也与共和党毫无瓜葛。

除了佛州以外，宾夕法尼亚州及亚利桑那州选民也收到类似电邮；川普与民主党籍总统候选人拜登（Joe Biden）在这几州的竞争都相当激烈。

© 2020 AFP