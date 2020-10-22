美政府宣布3笔对台军售 总额超过18亿美元

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（法新社华盛顿21日电） 美国政府今天宣布3笔对台军售案，包括海马斯多管火箭系统、增程型距外陆攻飞弹、F-16新式侦照荚舱等，总值约18.113亿美元。

美国国防安全合作署（DSCA）今天发出新闻稿指出，国务院已经批准3笔对台军售，并已正式知会国会。

第一笔军售包括135枚AGM-84H增程型距外陆攻飞弹（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遥测飞弹与12枚CATM-84H空中训练飞弹（CATM）与151项容器、备件与维修零件、支援系统与测试设备、培训设备与工程后勤支援等，总额达10.08亿美元。

第2笔军售案包括11个「海马斯多管火箭系统」（HIMARS）M142发射器、64枚陆军战术导弹系统（ATACMS ）M57战术飞弹、7辆M1152A1高机动性多功能轮式车辆（HMMWVs）、11支M240B通用机枪、17个国际野战炮兵战术数据系统（IFATDS）等，总额为4.361亿美元。

第3笔军售案则是6枚「F-16新式侦照荚舱」（MS110）、3个可移动地面站与1个固定地面站，以及相关备件、维修零件、集成与测试设备、系统支援、人员培训与后勤技术支援等，总额为3.672亿美元。

不过，之前外媒传出的MQ-9无人机与岸置鱼叉反舰飞弹（CDCM），并不在这次的军售名单中。

这是美国总统川普上任后第8次对台军售。

© 2020 AFP