美45国会议员联名 吁杯葛G20利雅德峰会

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（法新社利雅德21日电） 据今天公布的信函显示，有45名美国国会议员敦促政府，除非沙乌地阿拉伯当局处理欧美所关切的重大人权议题，否则应杯葛下月在沙国首都利雅德举行的20国集团（G20）峰会。

美国国会议员这次致函国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）前，欧洲议员本月已通过一项呼吁欧盟（European Union，EU）降低出席峰会层级的决议，同样也是出于人权有关议题。

美国议员们在一连串诉求里，要求利雅德当局释放遭监禁的维权人士、收手在邻国叶门的军事行动，以及再就异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年在伊斯坦堡（Istanbul）遭谋杀一事负起澄清疑点的义务。

沙乌地阿拉伯是第一个举办G20的阿拉伯国家，掌权的王储沙尔曼（Price Mohammed bin Salman）本想藉举办此一盛会向外彰显沙国现代化的雄心，但哈绍吉命案令沙尔曼国际声誉重挫。

若欧盟遵照议员们的呼吁降低与会层级，恐欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）、欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）都会缺席利雅德峰会。

© 2020 AFP