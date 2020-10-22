致力揭穿超能力骗局 逃脱大师兰迪辞世

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（法新社华盛顿22日电） 以逃脱术闻名的魔术师詹姆斯．兰迪（James Randi）一生致力调查及揭穿假信仰治疗师、读心者、灵媒及其他声称拥有超能力的神棍，他的基金会表示，兰迪已辞世，享耆寿92岁。

詹姆斯兰迪教育基金会发布简短声明表示，「我们非常遗憾必须告诉大家，兰迪昨天因年龄相关原因离开了这个世界。他的一生相当精采，我们会非常怀念他」。

华盛顿邮报（Washington Post）报导，1928年出生于加拿大多伦多的兰迪，本名为蓝道尔．齐文吉（Randall Zwinge），是个智商168、且对魔术充满兴趣的天才儿童，他在1940年代开始登台表演魔术及逃脱术，自诩为「神奇兰迪」（The Amazing Randi）。

身为逃脱大师的兰迪保有两项金氏世界纪录，包括待在水下密闭棺材1小时又44分钟，打破逃脱大师胡迪尼（Harry Houdini）创下的1小时又33分钟纪录；以及密封在冰块中长达55分钟。

而在利用技巧高超逃脱术及一双灵巧双手为观众带来各项神奇演出同时，兰迪相当厌恶那些自称为灵媒或信仰治疗师的骗子，他曾以自己对魔术技法的知识，戳破无数神棍骗局。

在大众为超能力疯狂着迷的1970年代，兰迪与科幻作家艾西莫夫（Issac Asimov）、天文学家萨根（Carl Sagan）联手创立现今的「怀疑调查委员会」（Committee for Skeptical Inquiry, CSI），调查那些声称为超自然现象的主张，并宣扬科学调查。

兰迪1964年在一次广播节目中悬赏1000美元，给任何可以为超能力提出科学证据者。这项悬赏在詹姆斯兰迪教育基金会连年推行下金额越来越高，只要能在科学检测下提出具有超能力的证明，就能得到100万美元。

兰迪1981年7月接受「纽约时报」（The New York Times）访问时表示：「我跟他们的不同，在于我承认自己是骗子，但他们却不。」

兰迪曾撰写数本揭穿假超自然现象及其他骗局的书籍，2014年推出的纪录片「一名诚实的骗子」（An Honest Liar）记录下他致力揭穿假灵媒及诈骗高手的一生。

© 2020 AFP