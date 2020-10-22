芭乐特续集拍到饭店不雅画面 朱利安尼澄清遭设局

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（法新社洛杉矶21日电） 英国谐星萨夏拜伦柯恩的恶搞喜剧伪纪录片续集「芭乐特：续集电影」即将上映，前纽约市长朱利安尼被拍到跟一名扮演电视记者的妙龄女子待在饭店房间内，把手放进裤内扎衣服。

「芭乐特：续集电影」（Borat Subsequent Moviefilm，暂译）」23日将在亚马逊影音平台Amazon Prime上映，是萨夏拜伦柯恩（Sacha Baron Cohen）2006年伪纪录片的续集。

虽然续集情节保密到家，萨夏拜伦柯恩突袭恶搞他人的片段已传得沸沸扬扬，前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）被骗到进入一个饭店房间，与一名性感妖艳的年轻女子进行「访谈」，气得朱利安尼今天发布声明替自己澄清。

朱利安尼今天说，这个场景「完全是被设局」。他在推特发文说：「我是在录音设备取下后，把自己的衣服扎进裤子里。在这场访问举行之前、期间或之后，我从未有不当举动。」

他说：「如果萨夏拜伦柯恩想歪了，那他就是不折不扣的骗子。」朱利安尼在这场会面后报警，但没有迹象显示警方展开调查。

这个片段是在美国今夏防疫封锁期间私下拍摄的，萨夏拜伦柯恩再度在续集中招摇撞骗，佯装成笨拙又白目的哈萨克记者，把美国民众与政治人物耍得团团转。

川普的亲密盟友朱利安尼告诉「纽约邮报」（New York Post），他原本以为那场饭店会面是严肃的访问，在谈川普政府对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的因应措施。

他告诉纽约邮报：「我之后才意识到，这一定是萨夏拜伦柯恩搞的鬼。我回想他以前捉弄过的所有人，我很庆幸他没有骗到我。」

© 2020 AFP