英国欧盟恢复脱欧贸易谈判 英与4欧国达暂时协议

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（法新社伦敦22日电） 英国决定不再抵制与欧洲联盟（EU）就脱欧后双边贸易协议进行谈判后，欧盟人员今天前往伦敦重拾协商工作。英国今天并透露，已与瑞士等4个非欧盟欧洲国家达成临时贸易协议。

英国和欧盟昨天戏剧化打破僵局，让英国能结束数天来边缘策略，并加倍努力达成协议，以免12月31日脱欧过渡期结束后经济陷入乱局。欧盟脱欧事务首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天遂率领团队从布鲁塞尔启程。

根据英国和欧盟昨天发表的10点联合备忘录，双方同意，巴尼耶和英国谈判代表佛罗斯特（David Frost）周末期间将会面协商，且在必要情况下周末过后每天继续谈判，以消弭双方巨大歧见。

然而备忘录也提醒：「除非达成最终全面协议，否则这些谈判过程同意的事都不算数。」

英国警务大臣马尔他豪斯（Kit Malthouse）接受天空新闻网（Sky News）访问时表示，他祈祷英国和欧盟间充满波折的谈判注入的新压力，能带来好结果。

他说：「谈判通常会带有一点情绪、张力和甩门走出。情况会变得紧绷是属于谈判的本质，尤其接近面临的期限时。」

另一方面，英国国际贸易部一名消息人士今天告诉法新社，英国已和挪威、瑞士、冰岛和列支敦斯登这4个不属于欧盟的欧洲自由贸易协会（European Free Trade Association，EFTA）国家达成临时贸易协议，以确保脱欧后彼此贸易事务连贯。

EFTA国家当中，除了瑞士和欧盟签署独立的各项贸易协议，其他3国和欧盟签署涵盖广泛的「欧洲经济区」（European Economic Area，EEA）合作协议，并据此付费以享有欧元区准入。

英国政府消息人士表示：「我方已和EEA-EFTA国家达成同意，将实行一份连贯性协议，确保年底时贸易交流持续。」按照协议，自明年1月1日起，「绝大多数」贸易免关税部分将维持原状。

消息人士强调，这只是一份暂时性协议，英国将继续与EFTA国家协商更具企图心的自由贸易协议，盼明年能达成，而目前「进展非常顺利」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP