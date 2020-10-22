轿车开过压不死 科学家解开恶魔铁锭甲虫奥秘

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（法新社巴黎21日电） 常见于北美洲西岸的恶魔铁锭甲虫（Diabolical Ironclad Beetle），有能够抵御遭刺或车子辗压的名声，将撼动蟑螂在昆虫界打不死的地位。

现在，科学家发现它们的外骨壳有类似拼图接合的机制，可协助这种小生物承受比它们重3.9万倍的力量。专家说，他们的发现将影响工程学与机器人学发展。

发表于「自然」（Nature）期刊一份新的研究报告指出，恶魔铁锭甲虫虽不再有祖先所拥有的「落跑飞行能力」，但演化出可防止被压碎的外骨骼前翅－鞘翅（elytra）来保护自己。

恶魔铁锭甲虫长约2公分，是栖息在橡树以食真菌维生的昆虫，主要分布在北美西岸。

恶魔铁锭甲虫的名字听起来很可怕，但遭遇攻击时往往会迅速遁入藏身处，而它们粗糙、凹凸不平的黑色身体可形成保护色，让它们看起来像是小岩石。

这份由加州大学河滨分校（UCR）材料科学工程计画博士生李维拉（Jesus Rivera）等人发表的研究报告说：「除了装死外，这种甲虫还有一种引人注目的能力，可以抵御掠夺者强压与穿刺，甚至轿车辗压。」

美国与日本科学家研究恶魔铁锭甲虫鞘翅的结构，发现它们的耐受力比其他类似甲虫还大许多，可以抵御最大149牛顿重的力量（相当于15公斤），大约是它们身体的3.9万倍。

© 2020 AFP