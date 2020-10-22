酿鸦片类药物成瘾危机 普度制药同意83亿美元和解

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（法新社华盛顿21日电） 美国司法部今天宣布，止痛药大厂普度制药对3项刑事指控认罪，以达成逾80亿美元和解协议。普度制药过去积极推销「奥施康定」（OxyContin），引发全国鸦片类药物成瘾危机。

司法部说，普度制药（Purdue Pharma）同意支付83亿美元（约新台币2400亿元）罚款、损害赔偿和没收金额，以摆平这起刑事诉讼。

普度制药在另一项协议中同意支付2.25亿美元，来解决司法部提出的民事赔偿责任。普度制药老板萨克勒家族（Sackler）透过贩售止痛药奥施康定，累积巨额财富。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）统计，自1999年来，美国有超过50万人因服用处方和非处方鸦片类药物过量而丧命，这项和解协议是联邦政府迄今寻求让主要制药商对鸦片类药物成瘾和服用过量危机负起责任的最高调行动。

美国联邦调查局（FBI）助理局长丹托诺（Steven D'Antuono）说：「普度制药的贪婪和违法之举，将财富置于患者的健康和福祉之上。」

普度制药对诈欺和违反回扣法等3项刑事指控认罪，承认公司在营销奥施康定和另外两种氢可酮（hydrocodone）疗法时，鼓励分销商和医师向消费者积极推销这类会高度成瘾的药物。

普度制药2019年9月声请破产，加上诉讼人和债权人提出的竞争性诉求，司法部承认，普度可能不会完整支付今天同意的83亿美元，不过这项和解协议明令普度制药解散，并转型为公益企业，而萨克勒家族将放弃对这家公司的所有权和控制权。

普度制药官司缠身，其中还包括许多与州与地方政府的诉讼。

纽约州检察长詹姆斯（Letitia James）说，她将继续紧咬萨克勒家族不放。

詹姆斯在声明中说：「今天的和解协议不能解决普度制药和萨克勒家族（因鸦片类药物）造成数十万人死亡及数百万人成瘾的问题。」

她说：「尽管再多钱都无法弥补许多人现在才知道的痛苦，我们将继续向法院提出诉讼，以确保我们能竭尽全力，减少未来鸦片类药物成瘾的情况。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP