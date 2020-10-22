NASA探测器欧塞瑞斯号轻触小行星贝努 有望成功采集样本

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（法新社华盛顿21日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天公布无人探测器「欧塞瑞斯号」在小行星贝努（Bennu）采集样本的首批影像，似乎成功搜集到石块与尘埃。

NASA的机器太空船欧塞瑞斯号（Osiris-Rex）航行4年后，昨天短暂轻触贝努遍布石砾的表面，在距地球3亿3000万公里处执行精密任务。

欧塞瑞斯号将于2023年9月返回地球，希望带回自1960到1970年代阿波罗（Apollo）计画以来，规模最大的太空样本，以协助解开太阳系起源之谜。

同时，欧塞瑞斯号采集样本的影像，呈现了这项任务极具动作感镜头的实况影片，包括采集手臂接触贝努时敲碎大型易碎石块的瞬间。

任务负责人劳雷塔（Dante Lauretta）说这是好事，因为这可制造出手臂更易采集的碎块。接着，探测器喷出加压氮气，扬起一团尘埃与石块，同样有利于采集样本。

劳雷塔说：「总而言之，分析我们目前拍到的影像可得知，样本采集行动真的很顺利，如同我们预期般地顺遂。」

劳雷塔又说，根据影像分析结果，欧塞瑞斯号收集到可用材料的机率显着升高。（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP