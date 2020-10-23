中风打击 爵士钢琴名家凯斯杰瑞特恐无法再演出

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（法新社纽约21日电） 全球最负盛名的美国爵士乐和古典乐钢琴家之一凯斯・杰瑞特（Keith Jarrett）今天透露，由于经历连串中风，他未来很可能将不再公开演出。

现年75岁的凯斯・杰瑞特发行过的「科隆音乐会」（The Koln Concert）专辑，名列史上最畅销钢琴演奏专辑之一。他告诉「纽约时报」，2018年发生的2次中风，曾导致他暂时瘫痪。

他说：「我的左侧身体仍局部瘫痪。我现在已能够尝试用拐杖走路，但我花了很长时间，有一年甚至更久。」

凯斯・杰瑞特如今只能以单手演奏。「当我听到双手弹奏的钢琴音乐，会感到十分沮丧，是肢体上的无力感。」

凯斯・杰瑞特说：「甚至当我听到舒伯特（Schubert）或其他轻柔演奏的音乐，我也受不了，因为我知道自己做不到，也不预期会恢复。我的左手顶多预期能恢复的，或许是能否握住一个杯子。」

凯斯・杰瑞特的这番发言令乐坛震惊。因为数十年来，在爵士乐和古典乐的演奏和作曲领域，他一直是最杰出且最具开创性的音乐家之一。

生于宾州艾伦敦（Allentown）的凯斯・杰瑞特是名音乐神童，不到3岁就开始上钢琴课。1964年他搬到纽约，先是与鼓手亚特・布雷基（Art Blakey）合作，其后又与迈尔士・戴维斯（Miles Davis）等数名爵士乐传奇乐手一同演出。

这并非凯斯・杰瑞特第一次遭遇严重健康问题。他在1990年代末期饱受慢性疲劳症候群（chronic fatigue syndrome，CFS）所苦，但他当时仍继续发行连串专辑，并在全球各地现场演出。

凯斯・杰瑞特表示，他重返舞台的希望看似渺茫。「我不知道我的未来会是什么样子。我现在不觉得自己像个钢琴家。我能说的就是这些。」（实习编译：罗楚瑜/核稿：张正芊）

© 2020 AFP