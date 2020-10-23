亚股大多上扬 美国振兴方案不确定性限制涨幅

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（法新社香港23日电） 亚洲股市今天大多上扬，但涨幅有限，因美国两党议员为新的经济纾困方案相持不下，同时投资人大多不为最后一场美国总统大选辩论所动。

经济刺激法案协商尚无定论，投资人保持谨慎，使得过去一周亚股上冲下洗，不过观察家认为在11月3日美国总统大选之前通过法案的希望渺茫。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，两党「持续谈判，我对我们将可以达成协议怀抱希望」，但她提醒参议院共和党议员反对大规模的刺激方案，形成了巨大阻碍。

AxiCorp首席全球市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「双方仍留在刺激方案的谈判桌上，抽身对任何一方都没甚么好处。」

但他表示，共和党人「不愿意在给予各州财政援助和债务保障等最棘手的议题上妥协，裴洛西不太可能在这个最后节骨眼将胜利奉送给川普」。

民主党总统候选人拜登（Joe Biden）胜选和民主党拿下参众两院主导权的赌盘看好度近期攀升，若结果真是如此，外界普遍认为有望通过比现在讨论的约2兆美元更大规模的刺激方案。

东京股市小涨0.18%，香港股市上涨0.54%，首尔股市上扬0.24%，新加坡股市扬升0.36%，威灵顿股市上涨0.51%，雅加达股市上扬0.40%，马尼拉股市劲扬2.20%。

然而，上海股市下跌1.04%，台北股市下挫0.14%，雪梨股市挫跌0.11%。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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