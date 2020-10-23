俄国两名情报高官涉网攻德国国会 欧盟予以制裁

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（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟及英国今天对两名俄罗斯高阶情报官员施加制裁，据称他们与2015年德国国会电脑网路遭骇客入侵一案有关。

俄罗斯军事情报局（GRU）局长柯斯特克夫（Igor Kostyukov）和情报官员巴丁（Dmitri Badin）被禁止入境欧盟，在欧盟的资产也遭冻结。

俄罗斯军事情报局的一个部门也被列入欧盟制裁名单，据称这个部门主使网路攻击。

英国已于今年一月脱离欧盟，但仍响应欧盟对柯斯特克夫、巴丁及上述情报部门冻结资产及禁止入境的措施。

德国联邦议院（Bundestag）的资讯技术基础设施在2015年4月、5月遭网路攻击而完全瘫痪，整个国会在修复期间离线数日。

欧洲理事会（European Council）在声明中表示，当时「有大量资料遭窃」，且「包括总理梅克尔（Angela Merkel）在内，数名国会议员的电子邮件帐号」遭到攻击。

梅克尔曾公开指责俄罗斯这项骇客行动。

英国外相拉布（Dominic Raab）说：「英国与德国和我们的欧洲伙伴站在同一阵线，要俄罗斯为这些意在破坏西方民主国家的网路攻击负起责任。这些犯罪行为让俄罗斯政府的名声更加狼藉。」

柯斯特克夫原先就是欧盟另一份制裁名单上的一员。俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）2018年在英国遭神经毒剂攻击，因此英国2019年一月禁止柯斯特克夫入境，据称与他有关的欧盟境内银行帐户也被冻结。

至于巴丁，德国调查机关早就认为他可能是德国联邦议院网攻案的幕后主使。

美国联邦调查局（FBI）也正调查巴丁，怀疑他干预2016年美国总统大选。

根据欧洲理事会说法，巴丁据称一直任职于俄罗斯军事情报局第85支特勤中心（GTsSS），这是个恶名昭彰的网路小组，又名APT28或「魔幻熊」（Fancy Bear）。

© 2020 AFP