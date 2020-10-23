全球COVID-19超过4176万例确诊 近114万人病殁

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（法新社巴黎23日电） 全球截至格林威治标准时间23日11时，至少113万9406人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4176万7540例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2853 万1800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球22日通报新增6464人病殁、45万9302起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1035死）、印度（690死）与巴西（497死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计22万3059人病故、841万1259例确诊，至少335万3056人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万5900人丧生、532万3630例确诊）、印度（11万7306人丧生、776万1312例确诊）、墨西哥（8万7894人丧生、87万4171例确诊）及英国（4万4347人丧生、81万467例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有103人染疫丧命；其次依序为比利时（91人）、西班牙（74人）、玻利维亚（74人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计38万7534死、1075万5961例确诊；欧洲累计25万8076死、826万5897例确诊；美国和加拿大共计23万2921死、861 万9644例确诊。

亚洲共计16万3769死、1001万3574例确诊；中东地区共计5万5358死、238万9787例确诊；非洲共计4万738 死、168万8896例确诊；大洋洲共计1010死、3万3788例确诊。

© 2020 AFP