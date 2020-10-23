川普：看看中国和印度 空气有多脏

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（法新社纳希维尔22日电） 美国总统川普谴责与他竞争总统大位的对手拜登（Joe Biden）对气候变迁的因应政策之际，还说印度和中国的空气「肮脏」。

在他们的最后一场总统候选人辩论会中，川普再次批评，称因应气候变迁的行动，对美国是不公平的。

川普在纳希维尔（Nashville）进行的辩论会中说：「看看中国，（空气）有多脏啊，看看俄罗斯，看看印度，是脏的，空气是脏的。」

川普批评拜登的气候计画，对德克萨斯州、奥克拉荷马州等石油生产地来说，是一场「经济灾难」。

拜登则表示，气候变迁是「人类生存的威胁，我们有道德义务来做出因应。」

他说：「在接下来的8到10年内，我们就无法走回头路了。」

地球温度已经比工业化前升高约摄氏1度，足以增强致命热浪、干旱和热带风暴的强度。

川普让美国退出巴黎协定，这份协定要求将全球暖化限制在「远低于」摄氏2度水准。

川普发表这些言论的几天前，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、国防部长艾斯培（Mark Esper）才刚造访印度新德里，针对建立成长中的美印伙伴关系进行会谈。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP