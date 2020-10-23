法国扩大宵禁防疫 总理：医院将面临严峻考验

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（法新社巴黎22日电） 法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）今天表示国内疫情持续恶化，并宣布将原先在9个城市实施的宵禁防疫措施扩大到国内大片地区。

法国单日新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染人数屡创新高，全国累计病例直逼100万例。巴黎和其他8个法国城市上周末起，晚间9时到隔天清晨6时实施宵禁。

卡斯特克斯宣布，明天午夜起，限制措施将扩大到另外38个省和法属玻里尼西亚，为期6周，本土共54省、约2/3人口受影响。

卡斯特克斯表示：「我国疫情持续恶化。」他还说：「未来几周将很难熬，我们的医院将面临严峻考验。」

经过春季首波疫情后，法国和其他多个欧洲国家一样都在努力因应第2波感染。卡斯特克斯表示，一周内，每10万人口确诊数已增加40%至251人。

法国卫生当局今天通报，过去24小时新增4万1622起病例，再创单日新高，全国累计99万9043例确诊。与新型冠状病毒相关死亡病例增加165例，总计3万4210人病故。加护病房患者人数也处于5月以来最高水准。

卡斯特克斯警告，如果法国「未成功共同遏阻疫情，我们将面临严峻的局势，且必须设想更严厉的措施」。

© 2020 AFP