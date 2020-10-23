纪念抗美援朝70周年 习近平高声呛美

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（法新社北京23日电） 中国国家主席习近平今天出席纪念抗美援朝作战70周年大会，严厉警告潜在的「侵略者」别低估中国军队的决心。韩战是迄今中共与美国唯一在战场上交手过的战役。

习近平的长篇谈话着重爱国主义，并以抗美援朝志愿军一些英雄事迹作为点缀。他指出，中国人民志愿军在1950-53年韩战期间的胜利，足以提醒世人中国准备好与任何跑到国门前寻衅者一战。

他说：「70年前，帝国主义侵略者将战火烧到了新中国的家门口。中国人民深知，对待侵略者，就得用他们听得懂的语言同他们对话，这就是以战止战、以武止戈，用胜利赢得和平、赢得尊重。」

韩战可谓中共建政之初的关键一役。当前美国川普政府对北京全面发动贸易、科技，人权乃至台湾议题的对抗，中共正好藉纪念当年的抗美援朝战役，对包括美国在内的外界展现「新中国」如今已非吴下阿蒙。

「中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯，中华民族是吓不倒、压不垮的。」

「决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击！」

韩战是到目前共军与美军唯一一次大规模正面交锋的作战。据中国政府说法，当时抗美援朝志愿军阵亡超过19.7万，但中国的参战，一举将美国率领的联合国部队从鸭绿江边赶回朝鲜半岛的北纬38度线。

欧盟安全研究所（EUISS）专精中国议题的分析家埃克曼（Alice Ekman）说：「习近平今天的谈话，可看成是直接向美国传达一个信息：在中国主权一事上，没有模糊空间。」

「习近平是用广义的认知援引作战精神，是对美国的强硬喊话。」

© 2020 AFP