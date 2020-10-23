美国对伊朗组织祭新制裁 实质影响可能有限

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（法新社华盛顿22日电） 美国财政部今天对5个伊朗实体祭出新制裁，指控他们「厚颜无耻地企图」干预美国大选及影响美国选民，不过这波制裁实质影响可能不大。

美国财政部点名伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）及辖下圣城部队（Qods Force）、高斯塔研究所（Bayan Rasaneh Gostar Institute）、伊斯兰广播电视联盟（IRTVU）及国际虚拟媒体联盟（International Union of Virtual Media）扮演要角，企图在美国11月3日总统大选前散布假消息。

美国财政部表示，这些组织「散布网路假消息，执行恶意影响力活动，目的在误导美国选民，藉此在投票民众当中挑拨离间」。

财政部指称高斯塔研究所是圣城部队打宣传战的「幌子公司」，带头行动。

财政部表示，高斯塔人员策划在美国选前影响选情，手段包括利用2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情等社会议题作文章，以及诋毁美国政治人物。上述两个媒体组织参与相关行动。

财政部没有具体详述这些伊朗组织的行径，不过美国社群媒体公司已封锁许多获得伊朗政府支持、企图影响大选及社会议题行动相关帐号与贴文。

根据制裁规定，美国人民和企业不准与这些伊朗组织做生意，不过这波制裁实质影响可能不大，因为伊朗伊斯兰革命卫队和圣城部队早已受到其他重大制裁。

美国国家情报总监（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）昨天指出，伊朗近来寄发「恶搞」电子邮件给美国民众，目的是「恫吓选民、煽起社会动荡、伤害川普总统」。

这些电邮寄件人看似是挺川普的极右翼团体「骄傲男孩」（Proud Boys），但雷克里夫说伊朗是幕后黑手。

© 2020 AFP