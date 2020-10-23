英日签经济伙伴关系协定 脱欧后首个贸易协议

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（法新社东京23日电） 英国今天与日本签署经济伙伴关系协定，赞扬这是英国脱欧后的第一个大型贸易协议，展现英国可以立足于国际舞台，而英国与欧洲联盟的协议仍陷入僵局。

英国说，这项协议将让两国之间的贸易额增加152亿英镑（约新台币5692亿元），并证明英国也可以在其他地方签署协议。

英国首相强生（Boris Johnson）正在推广「全球化英国」（Global Britain）策略，寻求谈妥比待在欧盟还更有利的贸易协议。

英日全面经济伙伴关系协定（UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement）涵盖食品、纺织与科技等产业，内容大致承袭现有的日本与欧盟经济伙伴协定（Japan-EU EPA），但到了今年年底将不再适用于英国。

这项协定是双方在今夏协商数个月后敲定，将在英国脱欧过渡期结束后，于明年1月1日生效。

在东京参加完签署仪式后，英国国际贸易大臣特拉斯（Liz Truss）说：「以前人们常说，独立的英国无法达成独自的贸易协议，或者说英国要花好几年才敲定协议，但今天我们证明了反对者是错的。」

特拉斯也说，这项协议为英国加入跨太平洋伙伴全面进步协定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）「铺路」。

CPTPP有11国参加，包括加拿大、墨西哥、日本、越南与澳洲等，但加入的程序很复杂，将花费好几年。

© 2020 AFP