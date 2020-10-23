骇客论坛流传 几乎美国选民个资

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（法新社华盛顿22日电） 收集美国几乎全体选民个资的一个资料库，正在各个骇客论坛上流传，形成了散发假消息和运用骗术以影响11月3日总统大选结果的可能性。

资安公司Trustwave 21日提出报告说，研究人员「发现若干骇客论坛正兜售大规模资料库，收藏了美国选民与消费者的详细个资」。

研究人员在部落格贴文中指出，这个资料库「收集的美国公民个资详细程度，令人震惊，包括他们的政治立场」；卖家宣称掌握了1亿8600万笔个资，将近全体美国选民数。

Trustwave分析师玛杜尔（Ziv Mador）与凯斯莫斯基（Nikita Kazymirskyi）的贴文中说：「选民资料库中的个资可用来施展有效的社会工程骗术，并散播恐将影响选情的假消息，特别是在摇摆州。」

两位分析师指出，至少有部分个资来自公开纪录，其他资料则可能透过外泄或侵骇取得。

研究人员表示，他们同时发现有其他资料库，收集了美国全体消费大众以及英国、加拿大、爱尔兰与南非居民的资料。

研究人员并说，网路罪犯似乎企图要在美国「即将到来的大选中获利」，兜售收集有美国选民地址、年龄、性别和政治立场的资料库，有时还包括电话号码在内。

在骇客兜售资料库消息传出的前一天，美国当局声称，俄罗斯与伊朗早已获得选民个资，并藉以采取行动来影响舆论，包括发出「假冒他人」的电子邮件以恐吓选民并制造动乱。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP