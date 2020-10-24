共和党铁票摩门教徒弃川普 美大选决战州拜登添利多

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（法新社洛杉矶24日电） 美国的摩门教徒一向是难以撼动的共和党选民，但一些对川普反感的教徒现在改变立场，转而支持民主党候选人拜登。

俗称摩门教的耶稣基督后期圣徒教会（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），教义强调家庭价值与道德感。他们以往力挺川普，如今支持川普者持续减少，尤其是女性。

专家说，这将严重冲击一些关键决战州的选情，主要在亚利桑那州与内华达州，这两个州各有6%的人口是摩门教徒。

36岁的惠特（Melarie Wheat）说：「我不认同拜登的一些理念，但我觉得更重要的是不要投给川普。」惠特住在摩门教大本营的犹他州，育有5名子女。

2016年总统大选，惠特投给同是摩门教徒的独立候选人麦马林（Evan McMullin），因为她不喜欢川普，也讨厌他的民主党对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。

4年过后，川普几乎没有改变惠特对他的看法。惠特告诉法新社：「我以为他入主白宫后会节制一点，遵循保守派政策，当个好的领导人。」

「但这一切都没有发生，他本性就是这样。川普喜欢取笑他人、分裂社会，他不尊重女性，不尊重难民、移民或少数族裔。」

跟惠特一样，许多摩门教徒也受够川普的言论与行为，他的行为举止与教会对性事、粗话、同理心与谦逊的教义有极大差别。

2016年在犹他州得票率为第3高的麦马林，上月也敦促支持者把票投给拜登。麦马林2016年大选在犹他州的得票低于川普，但与希拉蕊的得票接近。

他在推特发文说：「致有原则的保守派与共和党同胞：把票投给拜登，不代表你同意他的每个立场，或者不能反对他当上总统后所做的决定。这只代表你在这场选举，把宪法、真相与正派行为摆在第一位。」

共和党联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）是最知名的摩门教徒，常与川普发生争执，他本周也说不支持自家共和党的现任领导人。

罗姆尼已在犹他州提前投票，他告诉有线电视新闻网（CNN）：「我没有把票投给川普总统」但他也拒绝透露是否投给拜登。

川普缺乏摩门教徒的支持，将对拜登选情提供一大助力，亚利桑那州有40万名摩门教徒，且川普2016年仅以9万1000张票的差距胜出。（译者：张晓雯/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP