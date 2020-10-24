利比亚内战双方 在日内瓦签署永久停火协议

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（法新社日内瓦23日电） 经过在联合国日内瓦办事处的5天谈判后，利比亚内战双方今天签署永久停火协议。在历经多年动荡与杀戮后，联合国赞扬这份协议的达成堪称历史性一刻。

联合国的利比亚代理特使威廉斯（Stephanie Williams）说：「今天是利比亚民众一个最棒的大日子。」利比亚内战是指首都的黎波里由联合国承认的政府，与控制利比亚东部的军阀哈夫塔（Khalifa Haftar）间的战事。

威廉斯说：「利比亚内战双方代表签署了一份完整、全国性且永久的停火协议，并即刻生效。」她还说双方同意，所有在前线的军事单位与武装团体应返回各自营区，所有外国佣兵需在3个月内离境。

联合国利比亚支助特派团（UNSMIL）本周于日内瓦召开谈判，由内战双方各派5名代表组成的5+5联合军事委员会（JMC）进行。联合国希望这份停火协议能为同时开展的政治和经济谈判提供新动能。

5+5联合军委会将在未来几周内再次开会，着手双方部队合一并送走外国佣兵。

不过分析家们警告，仍须有后续措施来防止停火协议遭撕毁。强人格达费（Moamer Kadhafi）2011年遭北约所支持的反抗运动推翻并遇害后，利比亚因而走入近10年的动乱冲突，期间国内一直为军阀与武装团体轮流把持，各地冲突不断，国家最终分裂为水火不容的两派阵营。

联合国所承认的全国团结政府（GNA）握有首都的黎波里与周边，军阀哈夫塔所支持的国会则设于东部港口城市托布鲁克（Tobruk）。

背后有俄国、阿拉伯联合大公国与埃及撑腰的哈夫塔，2019年4月由东部挥师西征并迭有斩获，全国团结政府直到今年初才在土耳其奥援下击退哈夫塔的攻势，将对方逐出的黎波里周边，自此战事仅局限于中部沿海城市、哈夫塔的老家苏尔特（Sirte）附近。

交战双方今年8月各自宣布有意结束敌对后，才终于露出和解曙光，并于今天达成永久停火协议。

© 2020 AFP