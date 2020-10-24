川普民调落后 频造势坚称疫情正消退

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（法新社佛州彭萨科拉23日电） 美国总统川普今天在佛罗里达州展开最后冲刺拉票，坚称2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情正在消退。

川普将目标锁定在佛州颇具政治影响力的年长选民，他在知名退休社区乡村市（The Villages）告诉大批群众，拜登千篇一律在谈COVID-19，是要「吓唬人」。

川普说：「我们很快就会终结疫情、这场可怕的瘟疫。」他强调他的一贯说法，亦即感染数正在快速下降。然而事实正好相反，病例仍在激增，已有超过22万名美国人丧生。

川普提到拜登在辩论时说美国即将进入「黑暗寒冬」，他反驳说：「我们并非进入黑暗寒冬，而是进入最后一个转弯，并且朝隧道尽头的光靠近。」

川普今天的造势活动，在佛州彭萨科拉 (（Pensacola）画下句点，他告诉欢呼的群众，「从现在倒数11天，我们将在我的家乡佛州旗开得胜」。

接下来这个周末，74岁的川普将以疯狂的速度出席造势活动，先是明天在北卡罗来纳州与俄亥俄州，接着25日前往新罕布什尔州，下周在各地还有一连串集会。

川普说，在11月3日大选前，他「一天要办个5、6场」。（译者：陈怡君）

© 2020 AFP