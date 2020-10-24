美国斡旋 苏丹以色列同意关系正常化

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（法新社华盛顿23日电） 以色列和苏丹今天在美国斡旋下达成协议，同意推动关系正常化。

美国总统川普在电话中与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和苏丹总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）及过渡委员会主席柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）达成共识。

苏丹成为近2个月来第3个承认以色列的阿拉伯国家。

根据联合声明，以色列和苏丹计划以展开经济和贸易关系为开端，起初重点之一放在农业。

继埃及与约旦分别在1979年和1994年与以色列签订和平协议后，阿拉伯联合大公国和巴林今年成为第3与第4个同意与以色列关系正常化的阿拉伯国家。

阿联和巴林与尼坦雅胡及川普志同道合，共同对抗伊朗；苏丹看起来则多半是受经济形势严峻所迫，经济问题引发国内近日新一波抗议潮。

苏丹是在1993年巴席尔（Omar al-Bashir）执政时期被美国列入黑名单，他当时强制推行政治伊斯兰主义，同时支持盖达组织（Al-Qaeda）创办人欧萨玛．宾拉登（Osama bin Laden）。

苏丹去年历经历史性的剧变，巴席尔在面对年轻人领导的街头示威潮后被赶下台，文人支持的过渡政府后来正式就职。

© 2020 AFP