美媒：NBA新季拟12月22日开打

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（法新社纽约23日电） 根据多家媒体今天报导，美国职篮NBA打算在12月22日展开2020-21赛季，例行赛缩水为72场，让赛季能及时结束供球员备战东京奥运。

美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）和ESPN引述不具名消息人士报导，联盟在今天视讯会议中告诉球队老板相关计画，这些方案将须在本月底前取得球员工会同意。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，NBA的2019-20赛季3月起一度停赛，联盟直到7月底才在佛罗里达州奥兰多的迪士尼世界规划「泡泡」隔离园区复赛。根据「运动员」报导，2019-20赛季本月11日全部结束后，联盟只有72天筹备，将使得2020-21赛季开打3 天后，就是传统的耶诞大战。

此方案比明年1月开季将更能提高收入，也能安排更多比赛，并让联盟部分球星有时间备战东京奥运。美国男篮队将力拚4连霸。

据报导，NBA新季倾向回复到各队主场比赛，而不是在「泡泡」隔离园区，但打算让球队一趟作客就打多场比赛，减少旅行次数。

联盟也计划继续采用这次遇上疫情所发展的「附加赛」形式，决定东、西区最后一张季后赛门票归属。开放观众进入的场馆，会让球迷接受筛检并升级馆内空气净化系统。

ESPN报导，本月30日将是劳资协商的期限，距离耶诞节大约8周。NBA总裁席佛（Adam Silver）曾表示，在与球员工会达成协议和新球季开打之间，至少需间隔8周才能确保作业空间。

NBA在2011-12赛季也因劳资纠纷，例赛缩水为每队打66场，赛季从当年的12月25日打到隔年6月21日。类似的赛季时程这次既有助球员备战奥运，也有助于2021-22的赛季能准时明年10月开打，回复往日正常的赛程安排。

© 2020 AFP