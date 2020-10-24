苏丹以色列在美斡旋下同意关系正常化　巴勒斯坦谴责

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（法新社华盛顿23日电） 以色列和苏丹今天在美国斡旋下达成协议，同意推动关系正常化。巴勒斯坦对此表示谴责。

美国总统川普在电话中与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和苏丹总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）及过渡委员会主席柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）达成共识。

尼坦雅胡赞扬中东地区迎接「新时代」，但巴勒斯坦领导层认为被阿拉伯兄弟国家「背叛」，犹如「背后捅新刀」，似乎将他们寻求建国大业视为次要。

以色列和苏丹及美国联合声明：「领导人同意苏丹和以色列关系正常化，结束他们国家之间的交战状态。」

根据联合声明，以色列和苏丹计划以展开经济和贸易关系为开端，起初重点之一放在农业。美国一位不具名资深官员表示，正式建立外交关系之类的问题会在之后处理。

川普在椭圆形办公室（Oval Office）向媒体夸赞这项协议，并说还有至少5个阿拉伯国家希望跟进与以色列关系正常化。

苏丹是在1993年巴席尔（Omar al-Bashir）执政时期被美国列入黑名单，他当时强制推行政治伊斯兰主义，同时支持盖达组织（Al-Qaeda）创办人欧萨玛．宾拉登（Osama bin Laden）。

苏丹去年历经历史性的剧变，巴席尔在面对年轻人领导的街头示威潮后被赶下台，文人支持的过渡政府后来正式就职。

© 2020 AFP