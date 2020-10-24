道奇年轻投手毕勒6局10K 世界大赛第一人

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（法新社德州阿灵顿23日电） 洛杉矶道奇队投手毕勒（Walker Buehler）今天缴出令人赞叹的演出，在投手丘上压制对手，助队6比2击败坦帕湾光芒，世界大赛系列赛取得2比1领先。

26岁的年轻右投毕勒主投6局飙出10次三振，只被敲出3支安打送出1次保送失1分，成为世界大赛首位只投6局就有两位数三振的投手。

光芒总教练凯许（Kevin Cash）表示：「当你面对像毕勒这样的人时，我们今天看到真的没有犯错空间。」「他展现的就是主宰局面。」

在毕勒的卖力表现下，道奇离1988年以来首个世界大赛冠军剩下两场胜利。

道奇总教练罗伯兹（Dave Roberts）说：「身为一名大赛型投手并在这个舞台真正取得成就，就目前和整个历史上来看只有少数人。他已名列菁英之林。」

季后赛前半段由于投球手起水泡而表现挣扎的毕勒，今天运用四缝线快速来摧毁打者，他的曲球和滑球也有效让对手打线熄火。

毕勒前4局未让光芒敲安，直到第5局光芒打者马格（Manuel Margot）、阿达梅斯（Willy Adames）的两支二垒安打，才让毕勒丢掉整晚的1分。

毕勒指出，季后赛与例行赛截然不同，他已经学会如何在这些重要时刻应对达成任务的压力。

© 2020 AFP