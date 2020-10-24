IOC主席：奥运会不能沦为抗议展示场

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（法新社伦敦24日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）警告，奥运会不能沦为「抗议示威的展示场」。国际奥会颁布禁止运动员抗议规定的举动引发批评。

「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动今年受到体育选手广为支持，巴赫则因这项规定而遭到炮轰。

不过，曾在1976年奥运会获得击剑团体金牌的巴赫表示，当西德因苏联入侵阿富汗而抵制1980年奥运会时，他已亲身了解到「体育对政治无能为力」。

德国籍的巴赫在英国「卫报」（The Guardian）撰文指出：「运动员体现了卓越、团结与和平的价值观。他们也透过在赛场和仪式上保持政治中立，来表达这种包容和相互尊重。」

「有时，对运动的专注必须与所有运动员在奥运会享有的言论自由相互协调。这就是在赛场和仪式上有保护运动精神的规则的原因。」

「只有在每个人都相互尊重和团结的情况下，奥运会的团结力量才能发扬光大。否则，奥运会将沦为各种抗议示威的展示场，分裂而非团结全世界。」

本月稍早，世界田径总会（World Athletics）主席和新上任的国际奥会委员柯伊（Sebastian Coe）支持运动员在奥运会颁奖台上「屈膝」的权利，只要这么做是「完全尊重」其他运动员的话。

今年6月，1968年墨西哥奥运会美国代表性选手卡洛斯（John Carlos）和一些美国运动员呼吁国际奥会取消抗议禁令。卡洛斯当年因高举戴上黑手套的拳头，向全世界展示争取平等和黑人民权的抗争而被踢出比赛。

他们写道：「运动员将不再保持沉默。」

© 2020 AFP