NASA探测器小行星采集样本 盖子未密封岩石外泄

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（法新社华盛顿23日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天说，探测器「欧塞瑞斯号」本周在小行星贝努成功以机械手臂抓取大量石块碎屑样本，但多到收集器盖子无法密封，部分样本因此外泄到太空。

无人探测器「欧塞瑞斯号」（Osiris-Rex）20日在小行星贝努（Bennu）喷出加压氮气扬起尘埃与石块，以便搜集这些样本并放在采集装置中带回地球。大小宛如摩天高楼般的贝努距离地球大约3亿2000万公里。

但欧塞瑞斯号传回控制中心的影像显示，由于抓取的材料比科学家预期还多，使得过多的碎裂石块喷泻到太空中，负责这次采集样本任务的小组正努力迅速将剩余的样本存放起来。

欧塞瑞斯号预计2023年9月返回地球，有望带回自1960到1970年代阿波罗（Apollo）计画以来规模最大的太空样本，以协助解开太阳系起源之谜。

任务负责人劳雷塔（Dante Lauretta）表示，他们认为这次任务已采集大约400公克的样本，远高于所需的至少60公克。

但科学家认为，机械手臂末端的收集器盖子被较大的石块卡住，造成样本外泄。

原订明天进行样本质量测量的计画也取消，因为担心这会导致更多样本外泄。（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP