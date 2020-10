广告 继续浏览后续

(法新社哥伦比亚首都波哥大24日电) 南美洲国家哥伦比亚卫生部今天表示,国内2019冠状病毒疾病(COVID-19)从疫情爆发迄今,累计确诊病例今天突破100万例。

卫生部表示,过去24小时记录到8769起新增病例,从3月6日疫情在哥国现踪以来,全国染疫总人数来到100万7711人。

当局过去10天来新增198人病故,累计病故人数来到3万人。(译者:李佩珊/核稿:蔡佳敏)

© 2020 AFP