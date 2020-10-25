智利公投制宪 确诊破50万例防疫上紧发条

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（法新社智利圣地牙哥25日电） 智利今天公投决定是否制宪，取代前独裁者皮诺契特（Pinochet）时期制定的宪法，当局在投票日前夕宣布，境内确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数已经超过50万人。

智利卫生部副部长达沙（Paula Daza）昨天发布疫情最新资讯时告诉媒体：「我们必须在这次公投中负起很大的责任。」

智利卫生部昨天通报，过去24小时新增1631人确诊，又有48人染疫不治。这意味着，从3月3日以来，智利确诊总数来到50万542人，整体染疫不治病例也接近1万4000人。

尽管南部农村地区确诊数正在增加，但近几个月来，智利疫情保持稳定，

当局在投票所推行特别卫生措施，试图确保明天公投期间公共安全。

桌子、椅子和其他家具都已消毒，并延长投票时间，让民众有更多时间进出投票中心，避免过度拥挤。

在首都圣地牙哥的国家体育馆，预计将迎来30万名民众投票，消毒小组一直向投票设施喷洒铜奈米微粒，这些奈米微粒已获证明能有效消灭病毒。

智利矿业部长普罗库里卡（Baldo Prokurica）表示：「这个全国最大的投票中心正在消毒，确保人们明天可以参加投票，不用担心染疫。」

每个投票桌都将备有消毒凝胶，中心工作人员将戴口罩、手套和面罩。

投票者必须无人陪伴进入中心，并带自己的笔圈选他们的选择。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP