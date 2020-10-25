盼拜登「真的大赢」 纽约客踊跃提前投票

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（法新社纽约24日电） 美国总统大选将至，由于担心目前总统川普民调落后的局面可能会在大选时再度翻盘，纽约民众今天踊跃提前投票，希望确保川普对手拜登（Joe Biden）能「真的大赢」。

川普家乡、民主党票仓纽约市提前投票今天开跑，首日便涌现排队投票人潮，人群一路从34街（34th Street）绵延到第7大道（ Seventh Avenue）上，冷静等待进入特别安排的超大型投票所，麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）体育馆。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情使得演唱会和运动赛事纷纷遭到取消，加上美国近日发起的一连串大规模种族正义示威活动，在这样的情况和氛围带动下，美国职篮NBA球员得以说服有关单位将几个大型运动场馆暂时改造成投票所。

纽约一度遭疫情重创，不过目前得以抵挡疫情再起。所有选民皆配戴口罩，耐心排队等待通过金属侦测器前往圈票处，看似若要等上好几个小时也无所谓。

当地媒体今天报导，逾80个投票所都大排长龙。虽然民调预测川普会选输，但纽约客们仍纷纷前往投票，因为他们深怕选举结果会像2016年一样翻盘；当年民调也显示川普会败选，但真正选举时川普却出乎意料击败民主党籍对手希拉蕊（Hillary Clinton）。

38岁的拜登支持者艾希比（Jerad Ashby）向路透社表示：「发生太多事情，能像现在这样排队等待简直就是特权。我认为必须行使我们的权利，很兴奋能来到这里。」

「我们需要一位正直、会为每个人挺身而出的人，而非仅为认同自己的人站出来的人。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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