立陶宛国会大选第2轮 在野党稳操胜券

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（法新社立陶宛首都维尔纽斯25日电） 尽管2019冠状病毒疾病确诊飙升，波罗的海国家立陶宛今天仍将按计画举行国会大选第2轮投票，中间偏右的在野党笃定拉下中间偏左政府，赢得大选。

除了进投票所强制戴口罩、保持社交距离外，此次大选采取的防疫措施，还包括提供得来速式投票。

近来立陶宛确诊人数飙升，但病逝人数低于欧洲联盟（EU）平均，国际货币基金（IMF）预测，立陶宛经济今年仅会衰退1.8%，是欧元区表现最好的国家。

在野保守派首轮选举囊括25%票数，总理思科威尔内里（Saulius Skvernelis）所属绿党暨农民联盟（Union of Greens and Farmers）则以17%得票率居次。双方攻防焦点都着重在对抗疫情，以及怎么消除这个280万人口国家的城乡经济与教育鸿沟。

其他还有4个政党在两周前的首轮大选投票后进入国会，意味今天第2轮过后，筹组联合政府的会谈即将登场。政治分析家贾斯特伦斯基告诉法新社，保守派预料胜选，并与自由派组成联合政府中的多数。

咸认将成为下任总理的保守派前财政部长席莫尼特（Ingrida Simonyte）矢言加速经济现代化，让国家以低廉劳工为主的模式，转型为更高价值的制造业。近几周来新增确诊迅速增加，她也谴责思科威尔内里没有对第2波疫情做好准备。

45岁的席莫尼特备受都市青年欢迎，预料胜选后，她将寻求与两个都由女性领导的自由派政党筹组联合政府。

© 2020 AFP