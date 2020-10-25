纳卡区冲突 美：公民在亚塞拜然恐沦攻击目标

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（法新社华盛顿24日电） 美国今天警告，亚塞拜然境内的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，纳卡区）分离主义分子动乱中，美国民众和外籍人士可能成为绑架或是攻击的目标。

美国驻亚塞拜然首都巴库（Baku）大使馆在官网指出：「美驻巴库大使馆已获知可靠消息，恐怖分子可能在巴库攻击或绑架美国公民及外籍人士。」美国务院也在推特上分享这项讯息。

使馆并未详述威胁来源，仅警告公民在首都内各大旅馆及其他美籍或外籍人士可能聚集之处，提高警觉。

土耳其也曾通报类似讯息；驻扎当地的美国外交人员通报说，在伊斯坦堡等地点的美籍民众，面临着遭受攻击或绑架的「可信」威胁。

法新社报导，目前并不清楚这两份警告是否有相互关联。

纳卡区获国际社会认定为亚塞拜然一部分，却由亚美尼亚分离主义分子所控制。土耳其这次介入冲突，支持同族裔的亚塞拜然，引发西方多国关切。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天分别与亚美尼亚、亚塞拜然的外交部长见面，敦促双方终止暴力，并且要保护百姓。

亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬（Zohrab Mnatsakanyan）会见蓬佩奥时，重申总统与总理先前的指控，直指亚塞拜然从其盟国土耳其手中获得军援。

美国先前表示保持中立，但蓬佩奥曾批评土耳其，最近受访时也曾形容亚美尼亚所采行动属防卫行为。

自9月27日纳卡区爆发敌对冲突以来，亚美尼亚与亚塞拜然互指对方以平民百姓为攻击目标。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP