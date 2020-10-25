美疫情加剧 连2天单日新增病例破纪录

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（法新社华盛顿24日电） 美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据显示，今天是美国连续第2天出现2019冠状病毒疾病单日新增病例创下新高的情况，这被视为是疫情增温的警讯。

数据显示，从23日晚上8时30分到今天晚上8时30分之间，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）的新增病例有8万8973例，比前一天的7万9963例还高出许多。

在美国境内，目前已累计有856万8625人确诊，总共有22万4751人因染疫丧命，这两项数据都是全球最高。

美国目前疫情最严重的地方是在北部及中西部，且全美50个州中有35州的确诊人数持续攀升。

当时序进入秋天，美国每24小时因染疫丧命的新增人数大致保持稳定，维持在700到800人左右。约翰霍普金斯大学的资料显示，今天因染疫而死的人数达到906例。

美国总统川普（Donald Trump）针对这场健康危机的因应，饱受各方批评。在11月3日的总统大选前，他努力做出反击，特别是针对他的竞争对手拜登（Joe Biden）。

美国前总统欧巴马（Barack Obama）今天在佛罗里达州一场办在停车场、让民众把车开入并直接坐在车里参加的活动中，批评川普政府对疫情的因应，他表示「这个政府什么都做了，唯一没做的就是完全搞砸这一切，这样的说法完全是胡说八道。」

尽管自己曾染疫且才刚康复，川普仍试图淡化疫情的严重性；他表示，商业活动应该重启，经济才会复苏。

川普今天在北卡罗来纳州（North Carolina）告诉支持者：「这场选举，必须在（让美国有）超级复苏的川普，和（使美国陷入）萧条的拜登中做出抉择。」

© 2020 AFP